Alerta amarilla en Antofagasta: Suspenden clases y advierten riesgo de activación de quebradas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este domingo alerta amarilla para las comunas de Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla, Región de Antofagasta, debido a un núcleo frío en altura que dejará entre 5 y 15 milímetros de lluvia.

La situación de la zona también provocó la suspensión total de clases en las cuatro comunas del borde costero y Sierra Gorda para este lunes.

La medida, adoptada tras un Comité de Gestión de Riesgos y Desastres (Cogrid), busca reducir el flujo de personas en las calles ante la falta de colectores de aguas lluvia y el riesgo crítico de activación de quebradas en la cordillera de la costa, mientras que el resto de la región se mantiene bajo alerta temprana preventiva.

Pronóstico meteorológico y alerta amarilla

El director regional de Senapred, Ricardo Munizaga, confirmó que se declaró alerta amarilla "para las comunas costeras de la Región de Antofagasta, en donde tendremos precipitaciones, algunas tormentas eléctricas, vientos y nevazones principalmente en lo que es la cordillera de la costa y litoral de nuestra región".

"También se va a mantener la alerta temprana preventiva para lo que es el resto de la región, producto de estas condiciones hidrometeorológicas que vamos a tener en esta jornada", puntualizó la autoridad.

"Gran parte de estas precipitaciones van a caer sobre nuestra cordillera de la costa, lo cual aumenta los riesgos de activaciones de quebradas", advirtieron desde la gobernación regional. (FOTO: ATON)

Las estimaciones técnicas indican que en Antofagasta y Taltal la intensidad de la lluvia podría situarse entre los 5 y 15 milímetros, mientras que en Mejillones y Tocopilla se esperan entre 3 y 8 milímetros.

Riesgo en quebradas y seguridad ciudadana

Una de las mayores preocupaciones de las autoridades regionales es la estabilidad de la cordillera de la costa.

"El mayor volumen de precipitaciones va a ser mañana en la tarde, en la madrugada y también el martes. Y lo que se nos ha informado es que gran parte de estas precipitaciones sí o sí van a caer sobre lo que es nuestra cordillera de la costa, lo cual aumenta los riesgos de posibles activaciones de quebradas", detalló el gobernador regional, Ricardo Díaz.

Debido a esto, la autoridad regional reiteró la importancia de que "todos revisen los mapas de aluviones, de remoción de escombros".

Suspensión de clases y servicios municipales

Como medida preventiva para reducir la movilidad, la Seremi de Educación y el municipio de Antofagasta confirmaron la suspensión de actividades.

Carolina Moscoso, Seremi de Educación, aclaró que la medida rige para "todos los establecimientos educacionales, ya sean de administración municipal, particulares subvencionados como particulares pagados".

Además, se incluyó a Sierra Gorda debido al alto flujo de docentes que se trasladan desde la capital regional.

Por su parte, el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, justificó el cese de atención al público en las dependencias municipales debido a la vulnerabilidad de la infraestructura urbana.

"Esto con el objetivo de generar menos desplazamientos, porque una cosa puede ser las remociones en masa que tengamos en las quebradas, pero en la ciudad vamos a tener sí o sí mucha afectación por el tema del movimiento de agua. Hoy nuestras calles no tienen sumideros de aguas lluvia", alertó el jefe comunal.

Transporte y red de albergues

La contingencia también afectará el transporte público mayor, donde se prevé una disminución de la flota de entre un 30% y un 40%.

Para enfrentar posibles emergencias, se han habilitado como albergues los liceos A-22 La Portada y A-26 Óscar Bonilla, las escuelas D-75 y F-78, y el Estadio Regional Calvo y Bascuñán.

Brigadas de CGE ya se encuentran desplegadas para atender las interrupciones de suministro eléctrico reportadas en distintos sectores de la ciudad.