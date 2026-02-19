Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago18.7°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Antofagasta
Tópicos: País | Región de Antofagasta

Antofagasta: Desalojan ocupación ilegal de exedificio del Serviu

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Carabineros desalojó este miércoles el exedificio del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Antofagasta, ubicado frente a la Municipalidad local.

El inmueble era ocupado de forma irregular hace varios meses y se había convertido en un foco de inseguridad y vandalismo: incluso había sido escenario de principios de incendio.

Ahora se instalará un cierre perimetral y presencia de guardias 24/7, a la espera de una demolición prevista para primer semestre de este 2026.

Síguenos en Google News
Las + leídas