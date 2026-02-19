Antofagasta: Desalojan ocupación ilegal de exedificio del Serviu

Carabineros desalojó este miércoles el exedificio del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Antofagasta, ubicado frente a la Municipalidad local.

El inmueble era ocupado de forma irregular hace varios meses y se había convertido en un foco de inseguridad y vandalismo: incluso había sido escenario de principios de incendio.

Ahora se instalará un cierre perimetral y presencia de guardias 24/7, a la espera de una demolición prevista para primer semestre de este 2026.