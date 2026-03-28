Antofagasta: Gabinete regional avanza en su conformación con anuncio de nuevos seremis

La Delegación Presidencial Regional de Antofagasta oficializó esta semana el nombramiento de ocho nuevos Secretarios Regionales Ministeriales (Seremis), consolidando el equipo de gobierno bajo la administración del Presidente José Antonio Kast en la zona.

Las designaciones, que se suman a Carolina Moscoso (Educación) y Verónica Araneda Gómez (Medio Ambiente), confirmadas previamente, destacan por un marcado perfil técnico y de trayectoria en el sector público y privado.

"Tenemos buena parte de nuestro gabinete confirmado por profesionales de larga trayectoria que trabajarán por la ciudadanía y por recuperar el empleo y la productividad", señaló la delegada presidencial, Katherine López.

Dentro de las designaciones más relevantes se encuentra el independiente Christian Bravo Echeverría como Seremi de Seguridad Pública, quien es prefecto en retiro de la PDI con más de 30 años de experiencia en investigación criminal. En Salud, asumió el médico cirujano Rodrigo Medina Vera, con experiencia en atención primaria y urgencias.

En el área económica, el emprendedor local Pablo Pomareda Echeverría asumió la cartera de Economía, mientras que en Vivienda y Urbanismo fue designado el ingeniero civil Jorge Olivares Puentes, profesional vinculado por tres décadas a la gran minería.

El listado de nuevos integrantes del gabinete regional se completa con la abogada Karina Trujillo en Justicia y Derechos Humanos, la también abogada Camila Alonso Klaric en Bienes Nacionales, el ingeniero mecánico José Fuentes Llanquileo en Obras Públicas y la profesional del area social Lizet Tapia Martin en Desarrollo Social y Familia.

Con estos nombramientos, el gabinete regional de Antofagasta queda prácticamente conformado, a la espera de la tramitación de los decretos correspondientes para el inicio formal de todas sus funciones administrativas.