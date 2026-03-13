Antofagasta: Histórica condena de 220 años por múltiples asaltos a turistas

Una condena histórica de 220 años de presidio fue ratificada este viernes por los violentos asaltos ocurridos el 15 de diciembre de 2022 en la Ruta 27-CH, camino al Paso Jama.

La justicia confirmó que la banda, integrada por cuatro ciudadanos extranjeros, actuó con una crueldad extrema en plena zona fronteriza.

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que "es preciso hacer notar que las altas penas aplicadas a los acusados y que ascienden a más de 50 años de cárcel para cada uno de ellos se explica por la multiplicidad de delitos acreditados y por los cuales estos imputados fueron condenados, a saber, ocho homicidios simples frustrados cometidos en concursos con delitos de robo con violencia, atentado, robo con violencia y robo con violencia calificado, además de delitos de porte ilegal de armas y amenazas a carabineros".

"Ese día, la banda inició su raid delictual a las 11:00 de la mañana, disparando contra turistas argentinos y secuestrando un minibús con ciudadanos franceses. Incluso golpearon a un camionero paraguayo que intentó socorrer a las víctimas. La Corte de Apelaciones desestimó hoy los recursos de nulidad, dejando firmes las penas de 55 años de cárcel para cada implicado", valoró.

Con este fallo se pone fin a uno de los casos de piratería de carretera más violentos que se recuerden en la Provincia de El Loa.