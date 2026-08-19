Antofagasta suspendió clases en colegios municipales hasta el lunes tras daños por sistema frontal

Tras el paso del sistema frontal que dejó diversas consecuencias en la zona, Antofagasta comenzó este miércoles una etapa de limpieza y recuperación de infraestructura, tareas que impedirán que las clases se puedan retomar esta semana en la ciudad.

El balance oficial indica que los siete colegios habilitados para la emergencia fueron desocupados en su totalidad durante la tarde, permitiendo que la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) reciba las llaves de los establecimientos para su adecuación.

Con la salida de los 1.290 vecinos que permanecían albergados, los equipos de limpieza comenzaron un despliegue para higienizar las aulas y espacios comunes.

Este proceso busca asegurar que, una vez superada la emergencia climática, los estudiantes antofagastinos regresen a espacios que cumplan con los estándares de salud exigidos.

"Las clases recién las vamos a poder reiniciar el lunes", confirmó el alcalde Sacha Razmilic tras una revisión técnica. (FOTO: ATON)

"Después de haber hecho una revisión exhaustiva en todos los establecimientos educacionales, tengo que decirles que las clases recién las vamos a poder reiniciar el lunes", anunció el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic.

Según precisó el jefe comunal, se detectaron "fallas eléctricas en todos los establecimientos y tenemos también caídas de los cielos falsos y algunas reparaciones que no vamos a poder arreglar tan rápido".

"La idea original era solamente hacer aseo profundo, limpiar, sanitizar, pero vamos a tener que hacer un poco más, porque los establecimientos no están en punto para poder entrar a clases a partir de mañana que era el interés mío y de la comunidad en general para que los chicos vuelvan a clases. A partir del lunes, vamos a estar de todas maneras en clases: vuelta a la normalidad", cerró Razmilic.