El Presidente José Antonio Kast arribó este miércoles a la Región de Antofagasta para monitorear en terreno las graves consecuencias provocadas por el reciente sistema frontal en el Norte Grande.

La visita busca coordinar directamente con las autoridades locales el despliegue de ayuda y los planes de recuperación para las comunas más afectadas.

Tras su llegada, el Mandatario se trasladó a las dependencias de la Delegación Presidencial de Antofagasta, donde sostuvo un encuentro de trabajo junto a la delegada regional, Katherine López; el alcalde de la comuna, Sacha Razmilic, y el senador Pedro Araya (PPD), además de autoridades comunales y de emergencia.

Luego de concluir la reunión de coordinación en la capital regional, el Jefe de Estado viajará hacia Tocopilla —que se encuentra bajo estado de excepción constitucional de catástrofe— para liderar personalmente las acciones de contingencia e inspeccionar los estragos provocados en la víspera por la activación de tres quebradas, lo que generó severas inundaciones y acumulaciones de barro.

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