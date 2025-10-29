Autor de homicidio en Antofagasta recibió sentencia de 11 años de cárcel

El Tribunal Oral de Antofagasta sentenció a penas que suman 11 años y 177 días de presidio efectivo a Miguel Alejandro Angulo Rojas, de nacionalidad chilena, quien fue declarado culpable de los delitos de homicidio consumado, por un hecho ocurrido en septiembre de 2022, y tráfico de drogas en pequeñas cantidades.

Tras la investigación del OS-9 de Carabineros, el fiscal Rodrigo Cussó acreditó ante el Tribunal que el acusado el 3 de septiembre de 2022 en la esquina de Avenida Óscar Bonilla con calle San Miguel en compañía de otros sujetos, agredió reiteradamente a la víctima, de nacionalidad boliviana, con un cuchillo, lo que le provocó la muerte por desangramiento.

Angulo fue capturado por Carabineros el 26 de septiembre de 2024, tras mantenerse prófugo por casi dos años, durante un amplio operativo en el sector norte alto de Antofagasta del que intentó huir por los techos.

Durante el registro del inmueble donde fue detenido, la policía descubrió 154 gramos de pasta base de cocaína y dinero en efectivo en la habitación que ocupaba, lo que originó el cargo adicional por tráfico de drogas en pequeñas cantidades.

El Tribunal sentenció al condenado a la pena de 10 años y 1 día como autor del delito de homicidio consumado y a 541 días de presidio por tráfico de drogas en pequeñas cantidades.

El fallo especifica que las penas accesorias impuestas incluyen la inhabilitación perpetua para cargos públicos y para derechos políticos, pena que deberá cumplir de forma efectiva.