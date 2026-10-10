"Autos locos": Evento en Antofagasta se suspendió tras dejar lesionados a dos menores y una anciana

Una carrera de "autos locos" organizada por Bomberos de Antofagasta fue suspendida esta jornada luego de un incidente que dejó con lesiones a dos menores de edad y una adulta mayor.

Según informó el Cuerpo de Bomberos respectivo en un comunicado, los hechos ocurrieron cuando "uno de los vehículos se desvió de su trayectoria hacia un costado, impactando al público presente" que presenciaba el evento organizado por la Octava Compañía.

Producto de ello, "tres civiles resultaron lesionados: dos menores de edad, uno de los cuales recibió atención en el lugar, mientras que el otro fue trasladado por una unidad de la Comandancia al Hospital Regional de Antofagasta para su evaluación y atención médica", señala el texto.

"En tanto, una adulta mayor debió ser trasladada por el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) a un recinto hospitalario", agregó el Cuerpo de Bomberos de Antofagasta.

Por otro lado, "el piloto y el copiloto del vehículo (afectado) fueron trasladados por sus familiares al SAR Coviefi para su evaluación médica", afirma.

Tras lo ocurrido, Bomberos dispuso "la suspensión inmediata de la actividad. Asimismo, se brindó atención prehospitalaria inicial a las personas afectadas y se coordinaron los traslados correspondientes para su evaluación y atención médica", reza el comunicado.

"Lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestra preocupación y solidaridad por las personas afectadas y sus familias. En este contexto, nos haremos cargo de los gastos asociados a esta situación, con el propósito de contribuir a la recuperación de las personas y a que puedan retomar sus actividades habituales a la brevedad posible", cierra el texto del Cuerpo de Bomberos antofagastino.