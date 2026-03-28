Calama: Amplían detención de joven que asesinó a inspectora en colegio

El Juzgado de Garantía de Calama ordenó ampliar la detención del estudiante imputado por el homicidio la inspectora María Victoria Reyes en un colegio de la comuna, en la Región de Antofagasta, hasta el martes 31 de marzo.

La audiencia se realizó en total hermetismo. A petición de la defensa, la magistrada María Carolina Torrejón ordenó el desalojo de la prensa argumentando riesgos a la honra y seguridad de la familia del imputado.

El Ministerio Público señala al joven H.C.M.L., de 18 años, por los delitos de homicidio consumado y homicidio frustrado, tras ser detenido en flagrancia. El fiscal Eduardo Peña argumentó que aún restan análisis biológicos claves y el informe de autopsia de la inspectora, por lo que la formalización del joven quedó para el martes.

El hecho ocurrió al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta, donde el estudiante de cuarto medio atacó con un arma blanca a la mujer, de 59 años, quien falleció por la gravedad de sus heridas, y a otras cuatro personas: una funcionaria y tres estudiantes.

Al ser detenido, se encontraron varias navajas, spray pimienta y diluyente en dos mochilas que ingresó al colegio. Además, de un artefacto parecido a una bomba que motivó el actuar del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros para descartar la peligrosidad de esta.

Igualmente, se conoció que el joven realizó una serie de publicaciones en redes sociales previos con amenazas de ataque al interior del liceo. Asimismo, los cuchillos que portaba en su mochila tenían escritos los nombres de atacantes escolares de otros países.

La investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.

En cuanto al estado de salud de los demás lesionados: uno de los adolescentes fue trasladado a Antofagasta y estabilizado en la UCI; su diagnóstico es favorable, pese a lo complejo de sus heridos. Y la paradocente herida, madre del concejal Inti Alavia, sigue en observación tras ser intervenida quirúrgicamente.

Gobierno insiste con la instalación de pórticos

En paralelo, la ministra de Educación, María Paz Arzola, y su par de Seguridad, Trinidad Steinert, se reunieron con autoridades locales en la Delegación Provincial de El Loa, donde abordaron la situación.

Por su parte, Steinert señaló que impulsarán modificaciones legales para agravar penas en delitos escolares, mientras Arzola puso foco en el retorno gradual a las aulas: "Ahora lo más urgente es lo que tiene que ver con la contención. Las clases están suspendidas en el colegio Obispo Silva Lezaeta, no en el resto de los establecimientos de la comuna. El ingreso a este colegio va a ser gradual: primero para los funcionarios, después para los estudiantes".

"En paralelo, nosotros vamos a avanzar con las orientaciones y reglamentos para que, una vez que se promulgue la Ley de Convivencia Escolar que ya se aprobó en el verano, podamos facilitar que aquellos establecimientos que así lo requieran puedan implementar medidas de seguridad como son los pórticos", afirmó la líder de Educación.

Asimismo, destacó que en una segunda etapa "vamos a impulsar también medidas legislativas que permitan apoyar también la seguridad en los colegios. Tenemos que esperar a que la ley salga de la Contraloría y nosotros, desde el ministerio, ya estamos trabajando en el reglamento para materializar o poder hacer operativa la ley".

Colegio de Profesores: Poner pórticos no es una solución

Por otro lado, el presidente nacional del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, apuntó a que las medidas no pueden solo punitivas, sino también requieren una intervención profunda en la convivencia escolar.

"Es un paliativo. Nosotros no nos vamos a oponer si hay una comunidad escolar que considera que el pórtico le puede dar una momentánea tranquilidad, bien, que se coloque. Pero ante la pregunta sobre salud mental, el pórtico no es ninguna respuesta", afirmó.

En ese sentido, apuntó que "usted va a poner una cosa que va a dar una aparente sensación de tranquilidad, y hasta por ahí nomás, porque supuestamente esto podría permitir detectar cuestiones que se ingresen peligrosas, pero eso yo no lo veo que sea en lo práctico tan eficaz. Eso yo lo veo más efectista que real, no es una solución".

Por su parte, el gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, coincidió con el presidente de los profesores y se refirió a las fallas en los controles familiares y del entorno del agresor.

"Aquí fallaron varios controles. Primero, la familia, ¿cómo es posible que un chico tenga en su poder este tipo de armamento? Él no solamente fue con esta katana, este sable, sino que también iba con otros artículos, con otras cosas para propiciar daño. Efectivamente, hoy en día aparecen algunas publicaciones en donde el chico de alguna manera estaba alertando que esto iba a ocurrir", sostuvo.

Asimismo, planteó que "los controles dentro de los liceos, todo el tema de convivencia. Hay que mejorar los manuales de convivencia, que yo creo que tenemos que trabajar en conjunto. Por lo menos ayer llegaron las ministras, la ministra de Educación, la ministra de Seguridad, se coordinaron con nosotros; nosotros por supuesto que vamos a apoyar y vamos a ayudar, pero yo creo que hay que tener una mirada de Estado en ciertos temas".