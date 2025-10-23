Calama: Carabineros recuperó seis vehículos robados en un operativo en pleno desierto
Carabineros realizó un operativo desarrollado por la SIP en las inmediaciones de la Ruta Montecristo y la Ruta B-151.
La Sección de Investigaciones Policiales (SIP), de la 1ª Comisaría de Calama, recuperó seis vehículos con encargo vigente por diferentes delitos, en el marco de un operativo en las inmediaciones de la Ruta Montecristo en la Provincia de El Loa.
La primera recuperación se concretó en el sector conocido como El Oso, donde fueron hallados -entre dunas- cuatro camiones y una camioneta, cuya información arrojó que los vehículos de carga figuraban con encargo por estafa y otras defraudaciones y la camioneta, encargo vigente por robo, todos desde septiembre del año en curso.
Tras este hallazgo, los carabineros continuaron el patrullaje por la Ruta B-151, camino a la minera RT, donde detectaron una camioneta marca Mitsubishi, modelo L200, también con encargo vigente por robo desde el 21 de octubre.
"La acción se materializó gracias a la estrategia operativa dispuesta por la prefectura de Carabineros, Celloa, la cual ha fortalecido la presencia policial en los sectores donde se concentran los mayores delitos de receptación y comercio regular de vehículos motorizados", señaló el mayor Michael Yañez, de la Primera comisaría de Calama.
A instrucción de la Fiscalía Local de Calama, se dispuso la realización de peritajes técnicos y la devolución de los vehículos a sus respectivos propietarios.