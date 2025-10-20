Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago23.9°
Humedad34%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de Antofagasta
Tópicos: País | Región de Antofagasta

Calama: Techo de un liceo se desplomó sobre un psicólogo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Diversas compañías de Bomberos se trasladaron este lunes hasta las dependencias del Liceo Radomiro Tomic de Calama, en la Región de Antofagasta, luego de que colapsara la techumbre de la oficina donde presta servicios el Programa de Integración Escolar (PIE) y cayera sobre el psicólogo del establecimiento.

A pesar de la magnitud del incidente, el profesional fue rápidamente socorrido por los voluntarios y trasladado por el Samu hasta la Mutual de Seguridad, donde permanece fuera de riesgo vital.

Desde la dirección del establecimiento descartaron que se tratara de un derrumbe estructural mayor o que la emergencia hubiera ocurrido en una sala de clases con alumnos. No obstante, como medida preventiva, se confirmó que las clases fueron suspendidas por esta jornada.

Síguenos en Google News
Las + leídas