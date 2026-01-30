Camionero murió tras volcamiento y posterior incendio en ruta de Tocopilla

Un fatal accidente carretero se registró la madrugada de este viernes en la Ruta B-12, vía alternativa para el transporte de cargas peligrosas que une las comunas de Mejillones y Tocopilla, en la Región de Antofagasta.

Por causas que se investigan, a la altura del kilómetro 97, la víctima perdió el control de su camión, que transportaba ácido sulfúrico, y volcó a un costado de la berma, derramando aproximadamente 3.500 litros de la carga, y la máquina fue consumida por el fuego.

"Producto de este accidente, fallece el conductor del vehículo, quien era un hombre adulto de nacionalidad extranjera", indicó el teniente Alejandro Ortiz, de la SIAT de Carabineros, personal que está a cargo de "realizar todas las pericias matemáticas, científicas y técnicas para determinar la causa basal de este accidente".

Pese a la naturaleza crítica de la carga, la policía uniformada confirmó que no hubo derrame de ácido en la calzada, ya que fue absorbido por la tierra, aunque de todos modos se desplegaron labores preventivas de limpieza en la zona.

Carabineros de la SIP y Labocar también trabajaron en el lugar levantando evidencias, mientras que Bomberos de Tocopilla se encargaron de la extracción del cuerpo.

Según los primeros antecedentes, el fallecido, de nacionalidad boliviana, no contaba con licencia para conducir este tipo de vehículos, información que será remitida al Ministerio Público para la investigación respectiva.