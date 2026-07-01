Carabineros desarticuló dos bandas dedicadas al robo de vehículos en Antofagasta

El Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó la prisión preventiva para cinco adultos, y arresto domiciliario total para un menor de edad, tras ser formalizados por el delito de receptación de vehículo motorizado.

Los imputados fueron capturados por personal especializado de Carabineros en medio de dos procedimientos de alta complejidad desplegados en plena pampa que poermitieron además la recuperación de tres camionetas de alto valor que mantenían encargo por robo.

El primer procedimiento se registró al interior de rutas secundarias del sector de La Negra, donde patrullajes de observación permitieron interceptar a dos camionetas que habían sido sustraídas los días 23 y 24 de junio en la capital regional.

En el lugar, el personal uniformado detuvo a los conductores de ambos vehículos, dos ciudadanos de nacionalidad boliviana de 29 y 30 años, quienes permanecían de manera irregular en el territorio nacional y pretendían trasladar los móviles hacia la frontera.

La segunda intervención se produjo en un cuadrante más al norte, Carabineros detectó un punto de acopio dinámico al interior de un pique minero abandonado, para "hibernación de vehículos", método que utilizan las bandas para ocultar los bienes por días y luego trasladarlas al extranjero por pasos no habilitados.

Mientras se mantenía un dispositivo de vigilancia encubierto, cuatro sujetos (tres adultos y un adolescente) arribaron al pique a bordo de un station wagon con la intención de encender y movilizar la camioneta sustraída el pasado 26 de junio.

Al percatarse de la presencia policial, el grupo intentó huir, pero fue detenido, tras lo cual se confirmó que entre los ocupantes chilenos suman un amplio prontuario con hasta 23 reiteraciones policiales previas y una orden de aprehensión vigente por robo en lugar no habitado.

"Carabineros de la región logró la desarticulación de organizaciones criminales dedicadas al robo de vehículos. Este es un delito transnacional, ya que intentaban sacar estos vehículos desde la Región de Antofagasta hacia la zona limítrofe para poder ser eventualmente transados por droga o algún otro tipo de ilícito", detalló el coronel Luis Muñoz, jefe de zona subrogante.

Durante la audiencia de formalización, el Ministerio Público solicitó las máximas medidas cautelares privativas de libertad, las que fueron acogidas por el magistrado que decretó para la investigación un plazo de 70 días.