Carabineros incautó más de una tonelada y media de droga en Antofagasta

Más de una tonelada y media de droga incautó Carabineros en menos de 48 horas en la Región de Antofagasta, en operativos realizados en las rutas de acceso a Calama y en el sector de Baquedano, permitieron interceptar masivos cargamentos que pretendían ser trasladados hacia la zona central del país.

El primer procedimiento se gestó en Baquedano, donde se detectó dos furgones con 1.173 kilos de marihuana y 4 kilos de cocaína. "Estas diligencias fueron continuadas por el OS7, culminando en la comuna de Melipilla con el ingreso a dos inmuebles y la detención de tres adultos", detalló el General Cristian Montre.

A este éxito se sumó un control carretero del OS7 El Loa, donde un conductor se dio a la fuga por la Ruta 5, iniciando un seguimiento que terminó en la provincia de Antofagasta cuando el vehículo chocó. En la carga se hallaron 171 kilos de marihuana, logrando la detención del conductor y su acompañante.

RECORD DE INCAUTACIONES

En lo que va de 2026, la región ya suma 18,6 toneladas de sustancias ilícitas recuperadas, cifra que representa el 50% de todo lo incautado durante el año pasado.

El Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, enfatizó la relevancia estratégica de la zona."En esta región estamos incautando más de lo que se incauta en algunos países vecinos. Estos resultados son fruto de una estrategia que busca el rastro digital y financiero de estas organizaciones que amenazan la estabilidad del país".