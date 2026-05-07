Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago13.6°
Humedad63%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Antofagasta
Tópicos: País | Región de Antofagasta

Carabineros investiga fatal balacera contra un hombre de 21 años en Antofagasta

Publicado:
| Periodista Digital:Dayane Márquez Calle

El brutal ataque ocurrió a plena luz del día en calles Huanchaca con Oviedo Cavada, donde sujetos desde un vehículo habrían disparado contra dos personas.

Carabineros investiga fatal balacera contra un hombre de 21 años en Antofagasta
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Diversas diligencias realizan la Fiscalía Local de Antofagasta, en conjunto con el equipo ECOH y unidades especializadas de Carabineros, para establecer un fatal ataque armado que se registró la tarde del miércoles en la Población Matta.

El hecho ocurrió pasadas las 17:30 horas en calles Huanchaca y Carlos Oviedo Cavada, donde, según los primeros antecedentes, un joven de 21 años murió tras ser interceptado por un vehículo, desde el cual se habrían efectuado diversos disparos. 

A raíz del hecho, un segundo hombre de 25 años resultó herido, quien permanece internado en estado grave y con pronóstico reservado en el Hospital Regional de Antofagasta.

Por instrucción del Ministerio Público, personal de Labocar y el OS9 de Carabineros realizan peritajes en el sitio del suceso, incluyendo el levantamiento de evidencia balística y el análisis de cámaras de vigilancia para identificar a los responsables, quienes se dieron a la fuga tras el crimen.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada