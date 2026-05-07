Carabineros investiga fatal balacera contra un hombre de 21 años en Antofagasta
El brutal ataque ocurrió a plena luz del día en calles Huanchaca con Oviedo Cavada, donde sujetos desde un vehículo habrían disparado contra dos personas.
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Diversas diligencias realizan la Fiscalía Local de Antofagasta, en conjunto con el equipo ECOH y unidades especializadas de Carabineros, para establecer un fatal ataque armado que se registró la tarde del miércoles en la Población Matta.
El hecho ocurrió pasadas las 17:30 horas en calles Huanchaca y Carlos Oviedo Cavada, donde, según los primeros antecedentes, un joven de 21 años murió tras ser interceptado por un vehículo, desde el cual se habrían efectuado diversos disparos.
A raíz del hecho, un segundo hombre de 25 años resultó herido, quien permanece internado en estado grave y con pronóstico reservado en el Hospital Regional de Antofagasta.
Por instrucción del Ministerio Público, personal de Labocar y el OS9 de Carabineros realizan peritajes en el sitio del suceso, incluyendo el levantamiento de evidencia balística y el análisis de cámaras de vigilancia para identificar a los responsables, quienes se dieron a la fuga tras el crimen.