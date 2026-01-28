Casi 700 kilos de droga incautados y 294 detenidos fue parte del balance policial en Antofagasta

Un nuevo balance entregó el Comité Policial en Antofagasta, donde fueron reportados 294 detenidos por diversos delitos de alta connotación social durante la última semana en las nueve comunas de la región.

Con la incautación de 697 kilos de droga, la recuperaci'on de 23 vehículos y tres armas de fuego, Carabineros lideró los resultados, concretando 161 en la Prefectura de Antofagasta y 65 en la de El Loa.

La Policía de Investigaciones en tanto, materializó 27 expulsiones de ciudadanos colombianos y bolivianos, denunció 66 personas, recuperó 14 vehículos y detuvo 68 personas en diversas diligencias que permitieron la desarticulación de diversas bandas delictuales.

Del mosmo modo, la Armada realizó 63 patrullajes, 109 controles de identidad cursando 62 citaciones principalmente por consumo de alcohol y drogas en el borde costero, desde donde fueron retirados 23 rucos, semana en la que se controlaron 51 naves, 27 extranjeras y 24 chilenas.

Por su parte Gendarmería, informó de 22 procedimientos en unidades penales de la región, donde se incautaron 24 armas cortopunzantes, 10 celulares y se evitó el lanzamiento desde el exterior de cinco elementos contenedores con droga y otros tres con celulares, los que iban diigidos a la población penal.

Desde el Gobierno, el Seremi de Seguridad Pública, Jorge Cortés-Monroy, resaltó no solo la labor investigativa, sino también el despliegue preventivo en el altiplano por las lluvias estivales.

Finalmente, Aduanas destacó la puesta en marcha del nuevo camión escáner para combatir el contrabando y la evasión tributaria en los puertos regionales.