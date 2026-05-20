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Tópicos: País | Región de Antofagasta

Cayeron en Antofagasta 12 miembros de dos bandas narco rivales

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Un operativo conjunto de Carabineros y de la Fiscalía de Análisis Criminal logró desarticular dos peligrosas bandas narco rivales que aterrorizaban a los vecinos de la calle Juan Bolívar, en el sector norte de Antofagasta.

El despliegue, que incluyó el allanamiento simultáneo de cinco viviendas, se originó tras una balacera ocurrida el 16 de abril, que fue denunciada y viralizada en redes sociales.

El procedimiento culminó con 12 detenidos —10 chilenos y dos extranjeros— y con la incautación de "una importante cantidad de drogas: marihuana, ketamina y clorhidrato de cocaína; además de armamento de alto poder de fuego, como es una mini-Uzi", destacó el general Cristian Montre.

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