Con proyecciones de US$1.200 millones en negocios finalizó la XXI Exponor en Antofagasta

Con cifras que marcan un hito histórico cerró sus puertas la Exponor 2026 en Antofagasta, la gran feria internacional del sector minero y energético que se consolidó durante cuatro dias como el epicentro de la tecnología industrial a la capital minera de Chile.

La XXI versión de esta instancia concluyó con un récord absoluto de 70 mil visitantes y un total de 1.382 empresas expositoras, provenientes de 36 países y la Unión Europea, proyectando negocios a corto y mediano plazo que se empinaron de manera imponente en los US$1.200 millones superando con creces todas las metas previas.

El despliegue en terreno de las compañías mandantes fue clave, sumando más de 70 delegaciones técnicas de 30 empresas mineras e industriales que recorrieron el recinto. En el plano institucional, la feria marcó un precedente con la inédita visita del Presidente de la República, José Antonio Kast, acompañado por seis ministros de Estado y 25 delegaciones diplomáticas de todo el mundo.

"Exponor 2026 ha sido la Exponor más grande de la historia de Antofagasta, y ha superado todas las expectativas que teníamos respecto de la versión anterior. Hemos logrado cifras impresionantes para una feria de esta naturaleza. Es, sin lugar a dudas, el evento minero más importante del mundo en este año 2026", señaló Markos Razmilic, presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA).

La agenda del encuentro estuvo fuertemente marcada por el conocimiento enfocado en los desafíos del futuro, desarrollando más de 150 charlas técnicas, siete seminarios internacionales y la potente rueda de negocios que superó las 3.400 reuniones cara a cara entre proveedores y grandes mineras.

SUIZA SERÄ EL PAÍS INVITADO EN EXPONOR 2028.

Uno de los hitos más aplaudidos de la jornada de clausura fue la confirmación oficial del país que liderará el relevo tecnológico para la próxima versión, Suiza, un gigante europeo que promete traer soluciones de vanguardia en eficiencia hídrica y descarbonización.

"Es un gran honor para Suiza ser el próximo país invitado de Exponor. Quisiera agradecer sinceramente esta invitación que aceptamos con mucho orgullo... Suiza ha sido reconocida durante 15 años consecutivos como el país más innovador del mundo... Espero con gran ilusión regresar a Antofagasta dentro de los 2 años que van a venir para celebrar juntos este importante hito", destacó la embajadora de Suiza en Chile, Charlotte Bleisch.

De esta manera, la principal plataforma de encadenamiento productivo del norte chileno se despide con la tarea cumplida, fortaleciendo el ecosistema de pequeñas y medianas empresas locales y posicionando a la región ante los mercados internacionales como el tapón estratégico y el gran imán para la transición energética global.