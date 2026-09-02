Corte condena a Hospital de Calama y al Servicio de Salud por muerte de paciente durante parto

Una indemnización total de 380 millones de pesos deberán pagar el Hospital Dr. Carlos Cisternas de Calama y el Servicio de Salud de Antofagasta tras ser condenados por la muerte de una paciente que sufrió una negligencia médica durante el parto.

En un fallo unánime, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta revocó una resolución de primera instancia del Juzgado Civil de Calama, acogiendo la demanda presentada por el cónyuge, el hijo y dos sobrinas de la víctima por concepto de daño moral.

El dictamen se sustentó en un informe pericial de la Unidad de Responsabilidad Médica del Servicio Médico Legal, el cual acreditó una vulneración a la lex artis por parte del equipo de maternidad el 27 de julio de 2020.

En dicha ocasión, se permitió que personal técnico en enfermería (TENS), sin competencias en anestesiología ni reanimación cardiopulmonar, administrara una dosis epidural fuera de los protocolos ministeriales, derivando en una complicación anestésica fatal catalogada como «espinal total».

El tribunal de alzada fijó indemnizaciones de 200 millones de pesos para el cónyuge, 100 millones para el hijo de la mujer y 40 millones para cada una de sus sobrinas, montos que deberán cancelarse de forma conjunta entre el centro asistencial y el Servicio de Salud con sus respectivos intereses legales.