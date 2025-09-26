Síguenos:
Tópicos: País | Región de Antofagasta

Corte masivo de electricidad afectó a más de 43 mil hogares en Antofagasta

Publicado:
| Periodista Digital:Dayane Márquez Calle

Falla de transmisión en la subestación centro, provocó la pérdida del 32,11% del consumo de la ciudad.

 ATON (referencial)
Una interrupción de suministro eléctrico afectó a 43.705 clientes de CGE la mañana de este viernes en diversos sectores de Antofagasta: a las 10:40 horas se produjo una falla en instalaciones de transmisión en la subestación centro provocó la pérdida del 32,11% del consumo de la ciudad.

La directora de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) Antofagasta, Jessica Poblete, señaló "se cerró el interruptor principal, y con eso se recuperaron los consumos de nivel de 23 KiloVolts (KV)". La autoridad precisó que aún queda pendiente la alimentación del 13.8 KV, y que la causa exacta del incidente sigue bajo investigación.

Desde el Municipio, el alcalde Sacha Razmilic manifestó "todos los Cesfam están funcionando normalmente" gracias al respaldo de equipos electrógenos. Además, el impacto en el tránsito fue parcial, con cerca del 20% de los semáforos apagados, y la afectación en la red escolar fue mínima al coincidir con una jornada especial.

Por su parte, el director subrogante de Senapred, Jorge Ramos, explicó que "al momento y para tranquilidad de la comunidad, en los hospitales, las clínicas, los centros asistenciales administrados por la municipalidad y los otros privados continúan operando con normalidad, todos con respaldo de generadores eléctricos, tienen la suficiente autonomía para mantener operando durante la tarde".

CGE Transmisión informó que personal técnico ya se encuentra realizando maniobras necesarias para restablecer el servicio en los perímetros afectados, ya ha sido restaurada la electricidad en más de 32 mil de los hogares, manteniéndose 14.258 clientes pendientes por recuperar el suministro eléctrico, estimando la reposición total para las 18:00 horas.

