Despliegue de Carabineros por Navidad dejó 32 detenidos en la Región de Antofagasta

Este viernes la Zona de Carabineros Antofagasta entregó el balance del despliegue desarrollado durante los servicios de Navidad en la región, los que concluyeron con un total de 32 personas detenidas.

Fueron las unidades territoriales de las nueve comunas de la región que se mantuvieron operativas durante este jueves 25 de diciembre quienes desarrollaron un total de 1.433 controles.

De estos controles, 650 fueron de identidad y 750 vehiculares cursándose 41 infracciones de tránsito. Del mismo modo, se fiscalizaron 33 locales de alcoholes.

Respecto a los detenidos en este despliegue por zonas urbanas y rurales de la región, tres mantenían ordenes pendientes y 29 fueron aprehendidos en flagrancia, por robos, receptación, lesiones, amenazas y otros ilícitos.