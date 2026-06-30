Estudiantes de Tocopilla representarán a Chile en prestigioso campamento espacial de la NASA

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Licancabur reconoció a las estudiantes Magdalena Orellana y Sofía Oyarzún del Liceo Polivalente Domingo Latrille de Tocopilla, tras ser seleccionadas a nivel internacional con la beca Astronaut Al Worden Endeavour Scholarship Challenge, la que les otorgará pasajes y estadía en el reconocido campamento espacial de la NASA en Huntsville, Alabama.

Este programa internacional congregará entre el 22 de julio y el uno de agosto a delegaciones juveniles de Inglaterra, Ucrania, Polonia, Australia y Emiratos Árabes Unidos, formando parte las tocopillanas del "Team Chile", integrado por cuatro estudiantes de la Región de Antofagasta, quienes participarán en intensas jornadas de simulación e instrucción científica aeroespacial.

Como parte de los preparativos, el SLEP Licancabur reconoció su logro histórico mediante un desayuno institucional y la entrega de galvanos.

Proceso de selección y valor científico

Las estudiantes para adjudicarse este cupo, debieron sortear un riguroso proceso de preselección interna liderado por sus profesores, donde se evaluó tanto el dominio científico como el nivel de idioma inglés.

Al respecto, la profesora de inglés del establecimiento, Vanessa Jensen, manifestó "Es una gran alegría que las chicas hayan podido ser seleccionadas, sobre todo porque van a una gran experiencia que es estar en Estados Unidos, donde van a hablar el idioma sin ningún problema y donde van a poder demostrar todas sus habilidades".

Por su parte, el profesor de física del liceo, Yoshua Urrea, quien estuvo a cargo de la preparación científica , destacó el desafío que significó este proceso. "Como profesor fue un gran logro realmente, porque en un principio no me tenía la fe para poder llevar a cabo este trabajo, pero después, con el paso del tiempo, me fui sintiendo con mayor confianza y pude lograrlo. Que quedaran seleccionadas dos estudiantes es un gran logro para las chicas y también un gran logro personal".

Las alumnas ya se encuentran equipadas con sus chaquetas oficiales, las cuales portan los logos de la beca y la bandera nacional, a la espera de la ceremonia donde se les entregará el parche oficial de la misión, cuyo diseño fue elaborado por ellas mismas incorporando la flora, fauna y el patrimonio de Tocopilla.