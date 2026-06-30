Valencia: Se debe atacar estructuras financieras para perseguir el crimen organizado

Este martes comenzó el seminario internacional de alto nivel "Hacia una estrategia regional para la recuperación de activos ilícitos", oportunidad en que el fiscal nacional, Ángel Valencia, reiteró que es necesario atacar las estructuras financieras para perseguir al crimen organizado.

El encuentro es parte del programa Pacto 2.0 de la Unión Europea, junto con la Interpol, el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, la Policía de Investigaciones de Chile y la Fiscalía Nacional.

La iniciativa busca fortalecer la cooperación entre los sistemas de justicia y seguridad de Europa, América Latina y el Caribe frente a la delincuencia transnacional organizada.

Por parte del Gobierno estuvieron presentes en la actividad el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y el del Interior, Claudio Alvarado. Concurrió también el fiscal Valencia, quien se refirió a la nueva forma de combatir el crimen organizado.

"Para desmantelar organizaciones criminales no podemos conformarnos con enviar a la cárcel a su capa más baja, incluso conformarnos con enviar a la cárcel a las personas. Es necesario atacar sus estructuras financieras, recuperar sus activos, atacar sus bienes", apuntó el jefe del Ministerio Público.

"Debo insistir en que hoy en día en la economía moderna ya no solo perseguimos billetes, ya no perseguimos activos como en la época de los 90, que estábamos preocupados de los autos de alta gama, preocupados de los camiones, preocupados de las parcelas. Hoy día estamos persiguiendo criptoactivos, hoy día estamos persiguiendo dinero, flujos de dinero que circulan a través de la economía digital", enfatizó Valencia.

Esto fue reforzado por el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, quien resaltó que el seminario tiene una mesa de trabajo en la que "hay 22 países, delegaciones, fiscalías, en una semana de trabajo de generar coordinación, cooperación, trabajo conjunto. En particular a través de un proyecto piloto que es la Difusión Plateada, que es la difusión Interpol: cómo perseguir las estructuras criminales, pero a través no del delito en sí; cómo logramos encontrar, trazabilidad de los capitales ilícitos".