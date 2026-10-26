Estudio revela altas concentraciones de metales pesados en colegios de Calama

Un estudio publicado en Environment International analizó el polvo en 38 escuelas de Calama, una investigación, liderada por un equipo multidisciplinario de las universidades de Chile, Heidelberg, Tarapacá y del Desarrollo, que reveló que las aulas operan como reservorios de minería histórica.

El trabajo detectó concentraciones de cobre, arsénico, plomo y molibdeno hasta 10 veces sobre la norma, partículas que superan los niveles basales naturales del desierto.

"Los principales hallazgos son las concentraciones que encontramos dentro y fuera de la clase que están correlacionadas. Las líneas de evidencia que apuntan a la industria minera se basan en isótopos", señaló Carlos Manzano, académico de la Universidad de Chile.



Respecto a que las aulas sean un reservorio, Manzano explicó que "significa que están acumulando emisiones recientes e históricas, y esto es preocupante porque los ambientes intradomiciliarios pueden exacerbar los efectos de la exposición."

Por su parte, el investigador de la Universidad de Heidelberg, Nicolás Zanetta-Colombo, detalló que "utilizamos embriones de pez cebra y encontramos un aumento significativo de su frecuencia cardíaca al exponerlos a extractos del polvo escolar... Esto no significa que hayamos demostrado enfermedades en los niños, sino que el material genera respuestas biológicas y exige investigar más."

Reacciones políticas y del Gobierno

Ante estos antecedentes, el senador Esteban Velásquez calificó los resultados como verdaderamente alarmantes. El parlamentario señaló que Calama lleva años denunciando esta situación y exigió una intervención integral del Estado.

"Llevamos años sufriendo en carne propia y denunciando a los distintos gobiernos de turno. Hoy corresponde la intervención del Estado con todos los organismos competentes, porque Calama ha sido demasiado generosa con Chile y hoy corresponde que se le intervenga" sentenció el parlamentario.

En respuesta, la Seremi del Medio Ambiente de Antofagasta emitió una declaración aclarando que el muestreo data de enero de 2023. La autoridad precisó que el estudio es previo a la Resolución Exenta N° 204/2024.

Finalmente, la cartera destacó que gracias a planes de reducción de 500 toneladas anuales de MP10 se registra una baja sostenida en las concentraciones. Asimismo, reafirmaron que continúan trabajando en un nuevo Plan de Descontaminación.

Respuesta Seremi Medio Ambiente Antofagasta by dayanemc.dm