Feria reúne deporte, empleo e inclusión en Antofagasta

Los días 4 y 5 de septiembre se realizará en Antofagasta la primera edición de Festidei 2026 -Festival de Deporte, Empleo e Inclusión-, un encuentro territorial gratuito y diseñado para convocar a personas con discapacidad, familias, empresas, instituciones y a toda la comunidad en torno a oportunidades laborales, actividad física y convivencia inclusiva.

En el Complejo Municipal Angamos, el evento impulsado por Fundación Miradas Compartidas y Expo Inclusión desplegará una agenda "orientada a derribar prejuicios a través de la acción concreta".

Además, la jornada del sábado estará marcada "por el despliegue del área deportiva y experiencial de Miradas Compartidas, con actividades abiertas como sesiones de Power Limits, básquetbol en silla de ruedas y una Master Class de Pizza".

La entrada a Festidei 2026 es totalmente gratuita, pero tiene cupos limitados previa inscripción, a través del sitio web oficial festidei.cl.