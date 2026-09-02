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Tópicos: País | Región de Antofagasta

Feria reúne deporte, empleo e inclusión en Antofagasta

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Festidei 2026 se realizará este 4 y 5 de septiembre en el Complejo Municipal Angamos.

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Los días 4 y 5 de septiembre se realizará en Antofagasta la primera edición de Festidei 2026 -Festival de Deporte, Empleo e Inclusión-, un encuentro territorial gratuito y diseñado para convocar a personas con discapacidad, familias, empresas, instituciones y a toda la comunidad en torno a oportunidades laborales, actividad física y convivencia inclusiva.

En el Complejo Municipal Angamos, el evento impulsado por Fundación Miradas Compartidas y Expo Inclusión desplegará una agenda "orientada a derribar prejuicios a través de la acción concreta".

Además, la jornada del sábado estará marcada "por el despliegue del área deportiva y experiencial de Miradas Compartidas, con actividades abiertas como sesiones de Power Limits, básquetbol en silla de ruedas y una Master Class de Pizza".

La entrada a Festidei 2026 es totalmente gratuita, pero tiene cupos limitados previa inscripción, a través del sitio web oficial festidei.cl.

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