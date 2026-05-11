Fiscal regional: La favelización de los campamentos de Antofagasta es una realidad

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, reafirmó la pertinencia del término "favelización" para describir la situación de los campamentos de la zona.

Dicho concepto, que él mismo planteó a inicios de año, fue desestimado en los últimos días por la delegada presidencial regional, Katherine López, y por el gobernador regional, Ricardo Díaz.

Consultado hoy por la controversia, Castro señaló que el fenómeno es real y ni siquiera reciente: "Nosotros, como Ministerio Público al menos, detectamos su inicio por el año 2018 en los campamentos del sector alto de la comuna de Antofagasta".

En esa época "detectamos parámetros que hablan de lo que se denomina procesos de 'favelización', que dicen relación con el control territorial (por parte de grupos de crimen organizado): control de los servicios básicos, extorsión, cobros por arriendo de los sitios, apropiación de los sitios... Ésa es una realidad, pero es un proceso y, lamentablemente, ha continuado con el curso de los años".

El fiscal regional subrayó que la labor de la Unidad de Análisis es, precisamente, advertir este tipo de fenómenos criminales emergentes a los organismos competentes del Estado.