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Tópicos: País | Región de Antofagasta

Incendio afectó dos casas y dejó 11 damnificados en Antofagasta

Publicado:
| Periodista Digital:Dayane Márquez Calle

Siniestro se produjo minutos después de las 08:00 horas en el sector centro alto de la capital regional, donde al llegar Bomberos declaró primera alarma de incendio.

Incendio afectó dos casas y dejó 11 damnificados en Antofagasta
 Cuerpo de Bomberos de Antofagasta
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Dos viviendas afectadas fue el saldo de un incendio que se produjo la mañana de este miêrcoles en el sector centro alto de Antofagasta, resultando 11 personas damnificadas.

El siniestro comenzó pasadas las 08:00 horas en la calle Hernán Mery de la Población Osvaldo Mendoza, donde al llegar las primeras unidades de Bomberos declararon una primera alarma de incendio.

Alfonso Olivera, primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta señaló "A las 08:07, se dio la alarma de incendio, se trataría de 2 casas, las cuales, una totalmente quemada, otra parcial. En este momento se encuentran 11 personas damnificadas, 8 adultos y 3 menores. Trabajaron seis compañías de bomberos en la emergencia, la cual ya se encuentra controlada".

Afortunadamente no se registraron ni bomberos ni personas lesionadas y las causas del incendio y el origen del fuego serán establecidas por el Departamento de Investigación de incendio del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta.

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