Incendio de camión en mina de Antofagasta obligó parar flota

Trece camiones de extracción (CAEX), modelo CAT 798 pertenecientes a la empresa Finning, se encuentran actualmente suspendidos de sus funciones en la División Ministro Hales de Codelco, medida que se adoptó tras el incendio en que una máquina de ese modelo resultó completamente destruida por las llamas, en el sector del botadero sulfuros 4.

La propia división determinó inicialmente la paralización de los equipos para una revisión exhaustiva que garantice la seguridad de la operación, decisión que fue ratificada por la Dirección del Trabajo, que inició las diligencias correspondientes.

Respecto al operador, éste presenta diversas quemaduras y tras ser evaluado por especialistas del Hospital del Cobre y el doctor Sebastián Ugarte (jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos de Clínica Indisa), se determinó que el paciente se mantiene estable y bajo observación en Calama, dada su evolución favorable.

Codelco emitió un comunicado en el que expone que "comenzará la investigación para establecer las causas del incendio" y que el conductor logró activar el protocolo de emergencias y evacuar por sus propios medios.

Por su parte, la empresa Finning -proveedora de la maquinaria- declinó entregar mayores detalles, limitándose a declarar que "hay una investigación en curso y estamos a disposición de lo que se necesite".

Comunicado DMH Informa Sobre Incidente en CAEX by dayanemc.dm

El diputado independiente Sebastián Videla manifestó su profunda preocupación por este incidente y criticó posibles falencias en la seguridad operacional y mantención de los equipos, anunciando que oficiará a los organismos pertinentes: "Exigimos que se investigue a fondo y que se apliquen las máximas sanciones si corresponde. La seguridad de los trabajadores debe estar siempre por sobre cualquier operación".