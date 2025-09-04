Incendio en taller dejó tres damnificados en Antofagasta
Siniestro se produjo durante la madrugada en el sector norte de la capital regional.
Trabajaron en la emergencia 72 voluntarios de cuatro compañías de la comuna.
Un incendio afectó este jueves a un inmueble en el que funcionaba un taller ubicado en el sector norte de Antofagasta, donde tres personas resultaron damnificadas.
"Concurrimos a una primera alarma de incendio en el sector norte de la ciudad, específicamente en calle Juan Glasinovic con Avenida Radomiro Tomic, en un local taller que sufrió daños en el tercer piso", precisó el primer comandante de Bomberos, Patricio Maffet, sobre el hecho que se produjo durante la madrugada.
El oficial agregó que en el lugar vivían tres personas, las que resultaron damnificadas por el incendio, cuyas causas y origen serán establecidas por el Departamento de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta.
En el control de la emergencia trabajaron 72 voluntarios de cuatro compañías, con apoyo de Carabineros.
Registros del incendio que afectó durante la madrugada a un taller ubicado en la calle Juan Glasinovic, sector norte de #Antofagasta. A raíz del hecho resultaron tres personas damnificadas. @Cooperativa pic.twitter.com/8wp657ijNi— Dayane Carolina (@Dayane_Marquez) September 4, 2025