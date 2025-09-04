Incendio en taller dejó tres damnificados en Antofagasta

Un incendio afectó este jueves a un inmueble en el que funcionaba un taller ubicado en el sector norte de Antofagasta, donde tres personas resultaron damnificadas.

"Concurrimos a una primera alarma de incendio en el sector norte de la ciudad, específicamente en calle Juan Glasinovic con Avenida Radomiro Tomic, en un local taller que sufrió daños en el tercer piso", precisó el primer comandante de Bomberos, Patricio Maffet, sobre el hecho que se produjo durante la madrugada.

El oficial agregó que en el lugar vivían tres personas, las que resultaron damnificadas por el incendio, cuyas causas y origen serán establecidas por el Departamento de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta.

En el control de la emergencia trabajaron 72 voluntarios de cuatro compañías, con apoyo de Carabineros.