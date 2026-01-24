Lluvia nortina: Senapred ordenó evacuación preventiva de la ribera del río Loa

Durante la tarde de este sábado, Senapred emitió una orden de evacuación preventiva para sectores cercanos a la ribera del río Loa, en la comuna de Calama, Región de Antofagasta, debido a las precipitaciones asociadas al invierno altiplánico.

Las lluvias registradas durante la jornada del viernes provocaron inundaciones y anegamientos en sectores urbanos de la comuna. Según confirmó la Municipalidad, cayeron 13 milímetros de agua, lo que dejó una veintena de viviendas afectadas en sectores urbanos de la comuna de San Pedro de Atacama, en la Provincia de El Loa.

Además, Carabineros debió realizar el rescate de tres personas que quedaron atrapadas en las cercanías del río Loa producto del aumento del caudal.

El alcalde de San Pedro de Atacama, Justo Zuleta, detalló que "algunas propiedades fueron muy dañadas, alrededor de tres o cuatro, y una gran cantidad de casas tuvo entrada de agua, con una clara afección a la salud de las personas".

El jefe comunal agregó que el escenario se ha visto agravado por problemas sanitarios: "No solamente fue el agua, sino que también colapsó la línea de alcantarillado, y eso complejiza las labores de limpieza y asegurar la salud de las personas", explicó, indicando que equipos municipales se encuentran desplegados realizando labores de sanitización.

Desde la Dirección Meteorológica de Chile, el meteorólogo Andrés Moncada explicó que este fenómeno es característico de esta época del año.

"La lluvia se concentra especialmente entre diciembre y marzo y se debe al conocido invierno boliviano, asociado a la Alta de Bolivia, que transporta aire húmedo desde ese sector hacia las altas cumbres andinas del norte del país", indicó.

Para esta tarde se espera nuevamente actividad de tormentas eléctricas y precipitaciones en sectores cordilleranos y precordilleranos del extremo norte, con montos que podrían alcanzar hasta los 25 milímetros.

El evento meteorológico se extenderá hasta la madrugada del lunes, mientras las autoridades continúan monitoreando la evolución de la emergencia.