Alcalde de Lampa y avance en compra del terreno para hospital: "Es lo más concreto que hemos tenido"

El anuncio de la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República (CGR) respecto al decreto presupuestario de 9.000 millones de pesos para adquirir el terreno del futuro hospital de la zona norte de la Región Metropolitana en la comuna de Lampa generó reacciones transversales entre autoridades locales y exministros de Salud, quienes coincidieron en la urgencia de agilizar los plazos tras un proceso que ya suma 14 años de intentos.

El alcalde de Lampa, Jonathan Opazo (independiente), hizo hincapié en las complejas condiciones asistenciales que sufren actualmente los habitantes de su comuna y enfatizó que "es de suma urgencia" avanzar sin contratiempos.

"Vecinos esperan más de 48 horas en el (Hospital) San José (en la comuna de Independencia). A mis vecinos de Lampa los enviamos en nuestras ambulancias y algunos han estado dentro de la ambulancia esperando", relató el jefe municipal.

"Tener un lugar físico, avanzar en el compromiso de compraventa, a mí me parece que es lo más concreto que hemos tenido en 14 años. La toma de razón finalmente garantiza que estamos muy bien encaminados para no retrotraer este proceso", destacó Opazo.

El dilatado historial del proyecto —que comenzó formalmente en 2012 y atravesó evaluaciones fallidas en las comunas de Colina y Huechuraba— también motivó el pronunciamiento de exautoridades del Ministerio de Salud.

Exministra Molina: "Hasta que no vea el título en la mano, no quiero cantar victoria"

Helia Molina (PPD), titular del ramo durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, reaccionó con cautela dada la extensa trayectoria de anuncios no concretados.

"Hace más de 10 años, cuando yo era ministra, estábamos en la búsqueda de un terreno y estuvo (casi) por comprarse un terreno en Colina. Ha habido muchas alternativas, varios terrenos, y por eso es que, hasta que no vea que está el título en la mano, no quiero cantar victoria", manifestó la también exdiputada.

Molina afirmó, sin embargo, que alberga "la esperanza de que, si compran un terreno en Lampa, es un buen lugar".

En tanto, Álvaro Erazo, ministro de Salud de la primera Administración de Bachelet, recordó el trasfondo institucional del plan hospitalario y la continuidad que ha requerido la iniciativa a lo largo de distintas administraciones.

"Es un hito en el plan de inversiones del Gobierno de la Presidenta Bachelet, porque se da en el marco del plan inicial de concesiones hospitalarias; se inscribe dentro de un plan de inversiones. Esto sería posteriormente reforzado y finalmente lo que tenemos hoy día es la puesta en marcha", señaló el socialista.

El nuevo recinto se proyecta en un terreno de más de siete hectáreas en el sector de Valle Grande, cercano a la Ruta 5 Norte y a la futura estación de tren Santiago-Batuco, y se estima que su etapa de diseño, licitación y construcción podría extenderse entre seis y ocho años para beneficiar a más de un millón de habitantes de ocho comunas del sector norte de Santiago.