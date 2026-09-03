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Tópicos: País | Región de Antofagasta

Minvu comenzó catastro de viviendas dañadas tras el aluvión en Tocopilla

Publicado:
| Periodista Digital:Dayane Márquez Calle

Cuadrillas del Serviu aplican en terreno la Ficha 2 para definir apoyos y reparaciones.

A la fecha ya evaluaron más de un 25% de las 4.800 familias ingresadas en la ficha FIBE.

Minvu comenzó catastro de viviendas dañadas tras el aluvión en Tocopilla
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Desplegados en terreno, equipos de la Seremi de Vivienda y el Serviu de Antofagasta comenzaron con el levantamiento de la Ficha 2 en Tocopilla, con el objetivo de dimensionar el impacto del reciente aluvión sobre la infraestructura habitacional y los enseres de los vecinos.

"Nuestros equipos están desplegados en el territorio levantando la Ficha 2 de manera rigurosa y directa con las vecinas y vecinos, porque sabemos que la primera respuesta del Estado debe ser oportuna para dar tranquilidad a quienes sufrieron afectaciones en sus hogares", señló el seremi del Minvu en Antofagasta, Jorge Olivares.

Durante esta primera etapa, el Ministerio de Desarrollo Social traspasó más de 4.800 Fichas Básicas de Emergencia (FIBE) recabadas por el municipio, Con las que atendieron a más de un cuarto de ese universo en los primeros días.

Por su parte, la directora regional (s) del Serviu, Melissa Lucero, subrayó que "este levantamiento catastral no es solo un trámite administrativo, es el paso técnico indispensable para dimensionar la magnitud del daño y estructurar con certeza los caminos de solución habitacional y de reparación que la comunidad requiere".

Desde el Serviu confirmaron que el contingente de profesionales se reforzará con un equipo técnico mayor en las próximas jornadas para asegurar que ningún hogar damnificado quede al margen del catastro.

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