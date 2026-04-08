MOP fiscalizó avance en obras de reposición del Liceo C-20 de Taltal

El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección Regional de Arquitectura, inició las obras de construcción del nuevo Liceo Politécnico C-20 de Taltal, donde autoridades regionales y locales inspeccionaron la etapa inicial de este proyecto educativo que beneficiará a más de 700 estudiantes desde séptimo bpasico a cuarto medio.

"Se ha hecho un excelente trabajo en cuanto a las excavaciones y al manejo de los desechos clasificados. Esperamos que el próximo año esté terminado el liceo y disponible para la juventud", indicó el seremi del MOP en Antofagasta, José Fuentes.

Por su parte, el alcalde de Taltal, Mario Acuña, valoró el ritmo de los trabajos: "Veo un avance bastante positivo; las obras del nuevo proyecto debieran iniciar en unos 60 días más, a objeto de tener la ejecución terminada a mediados del próximo año e iniciar las actividades escolares en marzo de 2028".

Con una inversión de 30 mil millones de pesos financiados por el Gobierno Regional de Antofagasta, el nuevo recinto contará con 8.900 metros cuadrados e incorporará talleres especializados y laboratorios con diseño bioclimático, proyectándo su termino durante el segundo semestre de 2027.