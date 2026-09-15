MOP habilita tránsito diurno para vehículos livianos en la Ruta 1 tras aluviones en Tocopilla

El Ministerio de Obras Públicas confirmó la reapertura parcial de la Ruta 1 en el tramo que conecta a la comuna de Tocopilla con el límite regional en la desembocadura del río Loa, vía que permanecía con cortes severos y socavones derivados de las precipitaciones e inundaciones registradas en el mes de agosto.

La medida entra en vigencia este miércoles 16 de septiembre y autoriza la circulación únicamente de vehículos menores y unidades de emergencia en horario de 08:00 a 17:00 horas. La carga pesada y el transporte de pasajeros interurbano deberán seguir transitando por la Ruta 5 Norte.

El anuncio lo hizo el director general de Obras Públicas, Joaquín Dagá, quien encabezó la inspección técnica de los 80 kilómetros intervenidos. "Transcurrido menos de un mes desde las fuertes precipitaciones, ya pudimos abrir la Ruta 1. Fue un trabajo sumamente arduo que nos permitió trabajar en más de 47 puntos afectados entre Tocopilla y el límite regional", señaló.

La rehabilitación de la calzada —entre los kilómetros 186 y 267— demandó la operación de 26 maquinarias pesadas y 50 trabajadores, faenas coordinadas por la Dirección de Vialidad junto a aportes de empresas de la zona, como Codelco, El Abra y Centinela.

Restablecimiento de la conectividad hacia las caletas.

Respecto al restablecimiento de suministros para los asentamientos del borde costero, el seremi de Obras Públicas de Antofagasta, José Fuentes, sostuvo que "Con la recuperación de la conectividad, las familias han podido atender necesidades básicas de agua y alimentación y también se reactivó el tránsito de un bus para las caletas, lo que ha permitido ir normalizando sus condiciones de vida".

Desde el sector productivo local, el secretario del Sindicato de Buzos de Caleta Huachán, Juan Artiaga, graficó el impacto que les generó el corte de la ruta e indicó "Nos complicó bastante en el tema laboral, ya que toda nuestra entrega de productos se realizaba en Tocopilla y con el aislamiento quedamos sin trabajo".

El MOP dispondrá de señalética en el acceso norte de Tocopilla para advertir las restricciones horarias y reiteró el llamado a la conducción preventiva debido a la presencia de tierra y polvo suelto sobre la carpeta de rodado.