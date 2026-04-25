Municipios del norte lanzan fuerza de seguridad conjunta con guardias 24/7

Antofagasta y Mejillones activaron oficialmente la fase operativa de la Asociación de Municipalidades para la Seguridad del Norte (Asemun), tras ratificar por unanimidad su directorio definitivo.

La instancia, liderada por los alcaldes de ambas comunas, marca el inicio de una estrategia conjunta para combatir la delincuencia en la zona norte del país.

La asociación aprobó un financiamiento mensual de 480 UF (cerca de $19,2 millones), recursos que se destinarán a la contratación de guardias municipales e inspectores de seguridad.

El alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, destacó que "esta asociación va a permitir contratar guardias municipales que van a poder trabajar las 24 horas, los siete días a la semana. Ya fue el tiempo de la preparación y la planificación; hoy estamos iniciando lo que es la fase de ejecución".

El alcalde de Mejillones, Marcelino Carvajal, subrayó que "la seguridad es hoy un temazo que nos tiene a todos preocupados. Hoy estamos dándole el 'vamos' y creemos que es la mejor solución".

"No pretendemos tener policías municipales, sino profesionales que trabajen codo a codo con Carabineros", señaló.

El jefe de la Segunda Zona de Carabineros, general Cristian Montre, valoró que "esta inyección de recursos nos va a permitir contar con más personal de seguridad municipal, fortaleciendo el trabajo integrado a través del OS-14 y permitiéndonos disponibilizar nuestros recursos de Carabineros para necesidades más urgentes".

Asemun, que ya cuenta con Carlos Águila Villanueva como secretario general ejecutivo, proyecta además el financiamiento de nuevas centrales de vigilancia y cámaras en puntos estratégicos, como la carretera que une a ambas comunas y los sectores aledaños al aeropuerto.