PDI denuncia a 12 personas por infracciones a Ley de Migración tras operativos en Antofagasta

Un total de 12 personas denunciadas por diversas infracciones a la Ley de Migración y Extranjería dejó un despliegue operativo que realizó la Policía de Investigaciones (PDI) en las tres provincias de la Región de Antofagasta.

Según se detalló, el trabajo policial, realizado por los departamentos de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, incluyó diversos controles en locales nocturnos y rutas estratégicas.

En Calama, los detectives fiscalizaron a 73 personas en centros nocturnos, detectando a siete extranjeros con procesos de expulsión administrativa vigentes. Además, se logró la captura de un ciudadano colombiano que era buscado por la justicia de Alto Hospicio por conducción en estado de ebriedad.

En tanto, en Tocopilla, el operativo se basó en denuncias de la propia comunidad, logrando detectar a un extranjero con orden de expulsión vigente mientras trabajaba en un inmueble particular.

En este procedimiento, también se cursó una denuncia contra un empleador nacional por vulnerar la normativa vigente al contratar personal en situación irregular.

Finalmente, en Antofagasta, los controles se centraron en la Ruta 1 hacia Taltal, sumando nuevos antecedentes a la labor preventiva regional.