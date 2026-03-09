PDI incautó más de dos toneladas de droga en Taltal y equipos de alta tecnología

Más de 2.070 kilos de marihuana incautó la PDI en un operativo conjunto con la Fiscalía, enmarcado en la estrategia "Luna llena", que permitió además la detención de un ciudadano boliviano y la recuperación de tres camionetas con encargo por robo que circulaban sin luces por rutas secundarias en la comuna de Taltal.

Los vehículos fueron interceptados y uno escapó. Sin embargo, fue hallado posteriormente abandonado. Pero lo que más llamó la atención de los investigadores fue el equipamiento para telecomunicaciones que portaba la banda.

"Este grupo criminal contaba con un sistema radial, teléfonos satelitales y además una antena Starlink. Eso demuestra las capacidades logísticas operativas para estar conectados prácticamente 24/7 en zonas sumamente complejas", señaló el prefecto Johnny Fica, jefe nacional subrogante contra el Crimen Organizado.

El único detenido en este operativo pasó a control y su detención fue ampliada a la espera de nuevos antecedentes.

La efectividad de la coordinación interinstitucional fue resaltada por el fiscal regional, Juan Castro Bekios, quien anunció la creación de un Foco Investigativo Especial para el Tráfico Fronterizo.

"No tenemos un muro físico que impida el paso de esta droga, entonces lo que estamos haciendo con la PDI es construir un muro de trabajo e inteligencia. Un muro invisible, pero efectivo", explicó el persecutor.

Por su parte, el jefe de la Región Policial de Antofagasta, prefecto inspector Freddy Castro, destacó que "este procedimiento refleja las capacidades investigativas de nuestros detectives, quienes mediante análisis criminal, lograron identificar el desplazamiento de esta organización y concretar la incautación, evitando que la droga llegara a la zona central del país".