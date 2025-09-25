PDI investiga hallazgo de cadáver en Antofagasta
En lugar trabajaron detectives de la brigada de Homicidios y peritos de Lacrim.
Preliminarmente el cuerpo no presentaría lesiones atribuibles a terceras personas.
En el Vivero Municipal de Antofagasta la PDI inició una investigación que busca determinar las circunstancias en torno a la muerte de una mujer, cuyo cuerpo fue hallado la noche de este miércoles al interior de este recinto.
Las diligencias por orden del Ministerio Público fueron adoptadas por la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística Regional (Lacrim), quienes realizaron diversas diligencias en el lugar.
“Se realizó el hallazgo de un cadáver, una persona de sexo femenino, de aproximadamente treinta a cuarenta años. Por ello, la brigada de Homicidios realizó el trabajo científico técnico del sitio del suceso y empadronamiento de testigos“, señaló el jefe de la BH, subprefecto Jaime Pérez.
Pérez agregó que “Preliminarmente se podría informar que esta persona no presenta lesiones atribuibles a terceras personas. Sin embargo, la causa precisa de su deceso será determinada por la autopsia del Servicio Médico Legal de Antofagasta“.
Las diligencias de la Policía de Investigaciones continúan, con el objetivo de establecer lo sucedido.