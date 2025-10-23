Robo de cables dejó sin electricidad a la localidad de Baquedano

Más de 360 clientes de la empresa CGE se encuentran sin suministro de energía eléctrica este jueves en la comuna de Sierra Gorda, en la Región de Antofagasta, tras la caída de 18 postes y el robo de 6.800 metros de cables.

Según la información que ha sido entregada, este hecho ocurrió cerca de las 03:00 horas en el sector de la Estación Cuevitas, donde se produjo el daño de más de dos kilómetros del cableado que dejo sin energía a toda la localidad de Baquedano.

Desde el municipio señalaron que "CGE ya se encuentra trabajando en terreno, además de haber realizado la denuncia correspondiente para que estos hechos sean investigados. Como municipio estamos coordinados con la empresa y con los actores pertinentes para resguardar la seguridad de nuestros vecinos y vecinas".

El documento agrega "como administración municipal condenamos cualquier acto que afecte la continuidad del servicio eléctrico y, sobre todo, la tranquilidad de nuestras comunidades. Continuaremos monitoreando la situación e informando oportunamente cada avance".

Según el reporte técnico se estima la restauración del suministro de manera paulatina a partir de las 12:00 horas y se proyecta que el sistema vuelva a la normalidad dentro de un plazo máximo de tres días, lo que tarda el reemplazo de la estructura dañada.

Desde CGE recordaron que el robo de cables es un delito y que puede ser denunciado, de manera anónima, a través de todos sus canales de contacto, o ante las policías.