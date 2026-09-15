Salud clausuró carnicería y desnaturalizó cerca de una tonelada de carnes vencidas en Antofagasta

El inicio de un sumario sanitario y la prohibición de funcionamiento decretó la Seremi de Salud de Antofagasta contra la carnicería "Caap", ubicada en calle Pantaleón Cortés, en las inmediaciones de la Feria Las Pulgas, donde fue detectado un total de 960 kilos de carnes rojas, cerdos, pollos y cecinas vencidos entre julio y agosto, varios en evidente estado de descomposición.



Al respecto, el seremi de Salud de Antofagasta, Rodrigo Medina, precisó "Nuestro equipo logró identificar carne que estaba ya vencida, con mal aspecto y mal olor, comenzando inmediatamente el decomiso y próxima desnaturalización de aproximadamente una tonelada".

Medina agregó que "Esto afecta la salud de nuestros vecinos con cuadros que pueden presentarse como una gastroenteritis leve e incluso una intoxicación alimentaria por algún tipo de virus o bacteria. Vamos a tener mano dura durante estas Fiestas Patrias".

Graves deficiencias sanitarias y sanciones

Durante la inspección técnica, los fiscalizadores constataron que los productos eran comercializados tanto en vitrinas directas al público como almacenados en una cámara de frío que albergaba cerca de 48 cajas.

Asimismo, se descubrieron piezas de carne que permanecían dispuestas directamente sobre el suelo mientras eran descongeladas a temperatura ambiente.

Desde la Autoridad Sanitaria explicaron que el proceso de congelación sólo ralentiza temporalmente la proliferación bacteriana mediante un estado de latencia, por lo que una vez sobrepasada la fecha límite de vencimiento, el consumo de estos alimentos representa un peligro inminente para la salud de la población.

La totalidad del cargamento incautado fue retenida y desnaturalizada para su posterior traslado y enterramiento en el relleno sanitario de la comuna. En tanto, el recinto comercial arriesga multas que oscilan entre un décimo y las mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM), debiendo permanecer con sus cortinas cerradas hasta que subsane la totalidad de las irregularidades detectadas.