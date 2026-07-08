Salud confirmó nuevo foco del mosquito Aedes Aegypti en Antofagasta

Un nuevo foco del zancudo Aedes Aegypti fue detectado en el sector norte de Antofagasta, donde ya suman 17 los puntos de hallazgo de este mosquito que causa enfermedades como el Dengue, Zika y Chikungunya

El espécimen detectado por un vecino, en estado adulto, se encontraba al interior de una vivienda en las inmediaciones del Polideportivo Centenario, gatillando de inmediato los protocolos de emergencia sanitaria.

"El hallazgo fue generado por un vecino del sector, quien descubrió una especie adulto al interior de su casa, reportándola de inmediato a la Autoridad Sanitaria, hecho que agradecemos y que resulta altamente importante como parte de la Vigilancia Comunitaria", señaló el seremi de Salud de Antofagasta, Rodrigo Medina.

La autoridad sanitaria agregó que "El nuevo foco está ubicado a un costado del Cesfam Norte e implicará una nueva fumigación en la vivienda y en las casas aledañas, además de una inspección en un radio de 100 metros".

Desde la seremi reiteraron la importancia del autocuidado, lo que implica la revisión del entorno, llamando a la población a eliminar recipientes con agua, evitando acumularla sin su debida tapa o cierre hermético.

"Esto es válido para tambores, baldes, tinas y botellas, puesto que el zancudo pone sus huevos en estos lugares. Las plantas que se cultivan en agua representan un riesgo si es que el agua no se cambia cada dos días", reforzó Medina.

A la fecha, los equipos de salud locales y de apoyo interregional ya acumulan más de 1.500 visitas domiciliarias y 419 desinsectaciones desde el primer avistamiento del insecto a fines de mayo.