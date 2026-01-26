Salud otorgó 15 días para subsanar fallas de climatización en el Hospital de Antofagasta

Un plazo de 15 días otorgó la Seremi de Salud de Antofagasta a la Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXI, al Servicio de Salud de Antofagasta y al Hospital Regional para subsanar las graves deficiencias en el sistema de climatización en el principal recinto de salud de la macrozona norte.

Esta resolucion sanitaria se emitió tras una fiscalización que confirmó temperaturas por sobre la norma en la mayor parte de las unidades, poniendo en riesgo la seguridad de pacientes y funcionarios a lo que se suma un "blackout" eléctrico la noche de este domingo, donde los generadores de respaldo tardaron 20 minutos en activarse.

Este lunes, en el marco de una reunión con los involucrados -en la que no participó la concesionaria- el Gobernador Regional, Ricardo Díaz, solicitó formalmente la presencia del Director Nacional de Concesiones para evaluar el término del contrato.

"Acá se tienen que pasar multas y revisar el contrato. No podemos tolerar que se arriesguen insumos médicos por fallas que venimos conversando hace un año", enfatizó la autoridad.

Desde la dirección del hospital, el Doctor Antonio Cárdenas advirtió que el calor extremo está impidiendo la atención normal de pacientes, el procesamiento de exámenes de laboratorio y la conservación de fármacos. "Tenemos medicamentos de altísimo costo, que si no se mantienen las temperaturas adecuadas, estos medicamentos se pierden", indicó.

A través de una declaración pública la Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXI atribuyó las dificultades al escenario "excepcional de altas temperaturas" y a otros factores.

Declaración Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXI by dayanemc.dm