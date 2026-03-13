Seguridad y auditoría general marcan hoja de ruta de la delegada regional de Antofagasta

La nueva Delegada Presidencial Regional de Antofagasta, Katherine López, inició oficialmente sus funciones tras recibir el traspaso de mando por parte de la autoridad saliente, Karen Behrens, delineó las prioridades de su gestión, centradas en la seguridad ciudadana y la transparencia administrativa.

"Quiero recordarle a toda la ciudadanía que estamos en un gobierno de emergencia y, por lo tanto, estamos trabajando para ustedes", sostuvo la delegada, quien subrayó que el mandato presidencial exige una respuesta inmediata a las urgencias de la región.

La primera actividad oficial de la delegada fue una mesa técnica de seguridad pública en la que participaron altos mandos de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ejército de Chile.

López enfatizó que el trabajo con las fuerzas de orden será "mano a mano", buscando cumplir el compromiso de recuperar el control en barrios y comunas. "La seguridad es un pilar fundamental y el compromiso es un trabajo coordinado con las policías, los alcaldes y los servicios públicos", señaló.

Junto con el saludo protocolar del Gobernador Regional, Ricardo Díaz, la autoridad anunció que se llevará a cabo una fiscalización integral de la repartición pública.

"Hoy tenemos que hacer una revisión completa de todo lo que nos dejó el gobierno anterior para poder cumplir con las expectativas y esperanzas de la región", sentenció López, marcando el inicio de un proceso de auditoría que se replicará en las distintas seremías a medida que se complete el gabinete regional.