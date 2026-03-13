Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago28.4°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Antofagasta
Tópicos: País | Región de Antofagasta

Seguridad y auditoría general marcan hoja de ruta de la delegada regional de Antofagasta

Publicado:
| Periodista Digital:Dayane Márquez Calle

En sus primeras horas en el cargo, Katherine López, encabezó reuniones de coordinación con las policías y el Ejército para abordar el orden público en la zona.

Seguridad y auditoría general marcan hoja de ruta de la delegada regional de Antofagasta
 DPR Antofagasta
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La nueva Delegada Presidencial Regional de Antofagasta, Katherine López, inició oficialmente sus funciones tras recibir el traspaso de mando por parte de la autoridad saliente, Karen Behrens, delineó las prioridades de su gestión, centradas en la seguridad ciudadana y la transparencia administrativa.

"Quiero recordarle a toda la ciudadanía que estamos en un gobierno de emergencia y, por lo tanto, estamos trabajando para ustedes", sostuvo la delegada, quien subrayó que el mandato presidencial exige una respuesta inmediata a las urgencias de la región.

La primera actividad oficial de la delegada fue una mesa técnica de seguridad pública en la que participaron altos mandos de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ejército de Chile.

López enfatizó que el trabajo con las fuerzas de orden será "mano a mano", buscando cumplir el compromiso de recuperar el control en barrios y comunas. "La seguridad es un pilar fundamental y el compromiso es un trabajo coordinado con las policías, los alcaldes y los servicios públicos", señaló.

Junto con el saludo protocolar del Gobernador Regional, Ricardo Díaz, la autoridad anunció que se llevará a cabo una fiscalización integral de la repartición pública.

"Hoy tenemos que hacer una revisión completa de todo lo que nos dejó el gobierno anterior para poder cumplir con las expectativas y esperanzas de la región", sentenció López, marcando el inicio de un proceso de auditoría que se replicará en las distintas seremías a medida que se complete el gabinete regional.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada