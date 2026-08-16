Suspendieron clases en cinco comunas de la Región de Antofagasta por lluvias

Las autoridades de la Región de Antofagasta suspendieron las clases para este lunes en las comunas de Antofagasta, Tocopilla, Mejillones, Taltal y Sierra Gorda ante la llegada de un sistema frontal que dejará hasta 15 milímetros de agua.

La medida, determinada tras una reunión del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), rige para todos los niveles y establecimientos educacionales de dichas zonas.

El fenómeno meteorológico afectará principalmente al litoral costero y se espera que su mayor intensidad se registre entre la madrugada del lunes y la jornada del martes 18 de junio.

La decisión de paralizar las actividades escolares busca resguardar la seguridad de la comunidad frente a un evento meteorológico que se prevé complejo para la zona norte.

El transporte público en la capital regional reducirá su frecuencia hasta en un 40% debido a la contingencia. (FOTO: ATON)

En tanto, pese a que la conectividad interregional (vuelos y buses) se mantiene operativa, la ciudad de Antofagasta experimentará cambios en la frecuencia de sus micros. Asimismo, se activó una red de protección para personas vulnerables.

Las autoridades regionales recalcaron que el monitoreo es constante para evaluar si la medida de suspensión de clases se extiende o si se requieren nuevas acciones preventivas en las próximas horas.