Tras hallazgo de mosquito del dengue, vecinos piden intervenir "pantano urbano" en Antofagasta

Vecinos del sector Parque Brasil de Antofagasta iniciaron una ofensiva legal contra el denominado "pantano urbano", luego de que la Seremi de Salud confirmara la presencia del mosquito Aedes Aegypti en la zona.

Con la representación del abogado Ignacio Barrientos, los afectados presentaron un escrito ante la Corte de Apelaciones, exigiendo que el municipio y las autoridades de Salud adopten medidas sanitarias de resguardo, como el saneamiento definitivo del sector.

Los vecinos aseguran que la presencia de este mosquito, portador de enfermedades como el dengue y el virus zika, puede afectar a más de mil familias en el sector.

La dirigenta vecinal Elena Martínez expresó: "Con estupor, nos hemos encontrado con la muralla de la inoperancia y de la inacción, tanto de la seremi de Salud y de la Municipalidad, a la que le venimos pidiendo que ejerza acciones desde el año pasado en cuanto a declarar el sitio como abandonado".

El vocero de los residentes afectados, Felipe Vásquez, acusó que llevan "viviendo con un pantano urbano de 200 metros cuadrados y seis metros de profundidad que ha sido la cuna de la invasión y proliferación de miles de zancudos y vectores".

Fumigación en un colegio

El hallazgo del mosquito se dio en el colegio Divina Pastora, lo que obligó a las autoridades de salud a implementar protocolos de contingencia perimetral para labores de fumigación.

"El insecto fue encontrado en un colegio del sector norte de la ciudad de Antofagasta por un profesor del recinto. El ejemplar fue enviado al ISP para su debida confirmación", dijo el seremi de Salud de Antofagasta, Rodrigo Medina.

"Ante este escenario, hemos activado todos los protocolos que corresponden, los que incluyen revisión de las casas e inmuebles alrededor de un radio de 300 metros y la correpondiente fumigación, para evitar la propagación del insecto", agregó.