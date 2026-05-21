Antofagasta: Vecinos denuncian que obra abandonada provocó un "pantano urbano"

Vecinos de las inmediaciones del Parque Brasil de Antofagasta denunciaron que una obra inmobiliaria abandonada en calle Lord Cochrane provocó el surgimiento de un "pantano urbano" con aguas subterráneas estancadas, convirtiéndose en un masivo foco de proliferación de roedores, baratas y zancudos durante todo el año.

Felipe Vásquez, vocero de los afectados, señaló que interpuso un recurso de protección ante la nula respuesta de las autoridades y considerando la alerta sanitaria activa por el mosquito transmisor del dengue.

"Es nefasta la forma en cómo vivimos los miles de vecinos afectados. Si bien en un principio, hace seis años atrás, este era un problema que afectaba en verano -diciembre, enero y febrero-, en el cual teníamos plaga de zancudos, de cucarachas y de otros vectores, esto siempre se reducía en los meses de otoño e invierno", explicó.

"Pero en estos últimos dos años el problema es persistente todo el año. Tenemos miles de zancudos, baratas, cucarachas y ratones por montones todo el año. Esperamos que la autoridad realmente se dé cuenta que sí tiene las capacidades legales de intervenir y no escudarse de que el terreno es privado", fustigó el representante vecinal.

Críticas a Seremi de Salud y municipio

El abogado Ignacio Barrientos, quien patrocina el recurso de protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones, criticó la lentitud de la Seremi de Salud y el municipio ante las solicitudes formales presentadas por los afectados.

"El municipio de Antofagasta y la Seremi, desde hace mucho tiempo, están en conocimiento de la existencia de esta situación. Lo que hay que hacer es preocuparse de estos sitios abandonados con afloramiento de aguas subterráneas, porque tenemos una alerta nacional del mosquito que transmite el dengue", advirtió.

"Eso está declarado por el Ministerio de Salud y hay un hallazgo de una muestra positiva del mismo mosquito que transmite el dengue en Tocopilla", apuntó el jurista.

Municipio reconoció gravedad del problema

El alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, reconoció la gravedad del problema, explicando que la obra quedó paralizada desde la pandemia y que el terreno se encuentra actualmente en prenda en un banco, ya que los propietarios carecen de recursos para sanearlo.

"El municipio tiene una opción, que la estamos evaluando seriamente, que es de, a través de la Dirección de Obras, declarar obra ruinosa. A través de eso, el municipio podría tener la potestad de entrar, intervenir de alguna manera y luego se le pasa la cuenta a los propietarios", puntualizó el jefe comunal.

"Estamos trabajando en eso con el área jurídica. Entre medio hay un recurso de protección interpuesto por los vecinos, de los cuales ya fuimos informados y estamos en proceso de respuesta", indicó.

Mientras se tramita el recurso de protección, la comunidad exige la extracción inmediata del agua estancada y una fumigación de emergencia para evitar que este foco se convierta en una crisis de salud pública mayor en la capital regional.