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Tópicos: País | Región de Antofagasta

Tribunal condena a extesorera del Hospital de Antofagasta por malversación de fondos

Publicado:
| Periodista Digital:Dayane Márquez Calle

La investigación judicial acreditó la sustracción sistemática de fondos institucionales y de pensiones de pacientes psiquiátricos, superior a los 117 millones de pesos.

Tribunal condena a extesorera del Hospital de Antofagasta por malversación de fondos
 PJUD Antofagasta

La lectura de la sentencia quedó programada para el lunes 23 de noviembre a las 15:30 horas.

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En fallo unánime el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta condenó a una extesorera del Hospital Regional de dicha ciudad como autora del delito consumado de malversación de caudales públicos y privados.

La resolución ratificó que entre los años 2015 y 2024 la exfuncionaria identificada con las iniciales H.A.C.Z. se aprovechó de sus funciones de custodia y manejo de recursos en el Departamento de Finanzas del recinto asistencial para apropiarse de dineros fiscales y particulares.

Durante el proceso, el Ministerio Público acreditó un perjuicio total al erario fiscal de 79.144.471 pesos, sumado a la sustracción de 38.458.454 pesos correspondientes a fondos privados de pensiones de invalidez pertenecientes a pacientes crónicos de la Unidad de Psiquiatría, quienes carecían de redes familiares.

No obstante, el tribunal la absolvió de los cargos por lavado de activos al no configurarse las pruebas suficientes para dicho ilícito.

La lectura de la sentencia definitiva, que fijará la pena de cumplimiento efectivo que deberá cumplir la condenada, quedó programada para el próximo lunes 23 de noviembre a las 15:30 horas.

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