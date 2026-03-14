Alcalde de Arica apoya barreras físicas "para parar el flagelo de la migración"

El alcalde de Arica, Orlando Vargas, manifestó en Cooperativa su apoyo a las medidas fronterizas -como la instalación de barreras físicas- que el Presidente Kast implementa y supervisará el lunes en la ciudad, que a su juicio "deben hacerse para parar este flagelo de la migración".

Pese a que el jefe comunal expresó haber esperado que se lograra "una mejor comunicación con la comunidad" respecto a las medidas, dio cuenta de los problemas que aquejan tanto a la ciudad como a la región: "Hace más de dos años recibimos camiones cargados con verduras del Perú por pasos no habilitados, que nos trajeron la mosca de la fruta", aseguró.

"La gente hoy ve pasar camiones y camiones militares hacia la frontera sin saber qué está pasando. Creo que debió haber existido una intención de comunicar más intensamente para entender lo que está ocurriendo en la frontera actualmente; pero bien. Creo que todos estamos de acuerdo en que esto debe de hacerse para parar este flagelo de la migración, del ingreso de trata de blancas, de la mosca de la fruta, del contrabando y del narcotráfico", indicó Vargas.

Respecto a las anteriores Administraciones de Piñera y de Boric, el alcalde ariqueño consideró que ambos "intentaron luchar contra la migración, pero fue tan fuerte por Colchane y por esta frontera doble que tiene Arica entre Perú y Bolivia, que no logramos controlarlo".

En ese contexto, "Arica y Parinacota fueron de las ciudades más dañadas con el ingreso de tanto venezolano, que muchas veces no supimos qué antecedentes tenían. Por ejemplo, el Tren de Aragua, Los Gallegos y tanta banda que entró y se instaló en un sector del Cerro Chuño... de verdad que se convirtió en un gueto de esta gente que hizo mucho daño al país", lamentó.