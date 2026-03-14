Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago15.5°
Humedad68%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Arica y Parinacota
Tópicos: País | Región de Arica

Alcalde de Arica apoya barreras físicas "para parar el flagelo de la migración"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Orlando Vargas dijo a Cooperativa que su ciudad "fue una de las más dañadas con el ingreso de tanta banda venezolana -el Tren de Aragua, Los Gallegos-; gente que instaló un gueto en el Cerro Chuño".

La zanja y otras medidas ordenadas por Kast para la frontera ayudarán también a combatir "la trata de blancas, la mosca de la fruta, el contrabando y el narcotráfico", pero se pudieron haber comunicado mejor, opinó.

Alcalde de Arica apoya barreras físicas
 ATON (referencial)

Ad portas de la visita del nuevo Presidente a la zona, Vargas comentó que "Piñera y Boric intentaron luchar contra la migración ilegal, pero (su volumen) fue tan grande, que no lo lograron".

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El alcalde de Arica, Orlando Vargas, manifestó en Cooperativa su apoyo a las medidas fronterizas -como la instalación de barreras físicas- que el Presidente Kast implementa y supervisará el lunes en la ciudad, que a su juicio "deben hacerse para parar este flagelo de la migración".

Pese a que el jefe comunal expresó haber esperado que se lograra "una mejor comunicación con la comunidad" respecto a las medidas, dio cuenta de los problemas que aquejan tanto a la ciudad como a la región: "Hace más de dos años recibimos camiones cargados con verduras del Perú por pasos no habilitados, que nos trajeron la mosca de la fruta", aseguró. 

"La gente hoy ve pasar camiones y camiones militares hacia la frontera sin saber qué está pasando. Creo que debió haber existido una intención de comunicar más intensamente para entender lo que está ocurriendo en la frontera actualmente; pero bien. Creo que todos estamos de acuerdo en que esto debe de hacerse para parar este flagelo de la migración, del ingreso de trata de blancas, de la mosca de la fruta, del contrabando y del narcotráfico", indicó Vargas. 

Respecto a las anteriores Administraciones de Piñera y de Boric, el alcalde ariqueño consideró que ambos "intentaron luchar contra la migración, pero fue tan fuerte por Colchane y por esta frontera doble que tiene Arica entre Perú y Bolivia, que no logramos controlarlo". 

En ese contexto, "Arica y Parinacota fueron de las ciudades más dañadas con el ingreso de tanto venezolano, que muchas veces no supimos qué antecedentes tenían. Por ejemplo, el Tren de Aragua, Los Gallegos y tanta banda que entró y se instaló en un sector del Cerro Chuño... de verdad que se convirtió en un gueto de esta gente que hizo mucho daño al país", lamentó.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada