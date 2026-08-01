Arica: Boliviano fue hallado muerto con un balazo al lado de su camión

Un camionero de nacionalidad boliviana fue encontrado muerto durante la noche de este viernes en la vía pública, cerca de su vehículo, a la altura del kilómetro 9 de la Ruta 11 CH, en el sector del Valle de Lluta, Región de Arica y Parinacota.

El fiscal jefe del equipo ECOH local, Manuel González, informó que el hecho fue reportado cerca de las 23:30 horas por personal del retén Poconchile. "Se encontró una persona de nacionalidad boliviana, conductor de un camión, que se encontraba fallecido en la vía pública cercano a su camión con impacto balístico en su cuerpo", detalló.

La Fiscalía dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística de la PDI, cuyos equipos realizaron peritajes y levantaron evidencia balística para establecer las circunstancias del hecho.