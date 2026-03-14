Arica: Niño de quinto básico murió en su colegio durante un recreo

El alcalde de Arica, Orlando Vargas, afirmó en Cooperativa que se barajan dos causas sobre la trágica muerte de un estudiante de quinto básico al interior de la Escuela José Miguel Carrera de la ciudad.

Los hechos ocurrieron el viernes, cuando el niño presentó problemas de salud mientras jugaba en el recreo, hasta que sufrió un presunto paro cardíaco.

El SLEP Chinchorro informó en un comunicado que, posteriormente, "se realizaron maniobras de reanimación", primero por parte de funcionarios del establecimiento y luego por equipos de salud que acudieron a la emergencia y trasladaron al menor a un centro asistencial.

Sin embargo, el pequeño perdió la vida, lo que motivó a la Municipalidad de Arica a "brindar apoyo inmediato" a la familia afectada a través de la Dirección de Desarrollo Comiunitario (Dideco) y disponer "colaboración para cubrir los gastos asociados a este doloroso proceso", señaló la casa comunal en un comunicado.

En este contexto, el alcalde explicó que "la familia es de muy escasos recursos, así que el municipio se ha hecho cargo de todo: su velatorio, la compra del cajón y el terreno en el cementerio. Creo que vamos a entregar toda la ayuda necesaria para que este niño sea sepultado y su familia no incurra en gastos. También (damos) el apoyo psicológico a la mamá, a los hermanos, a la familia".

Sobre la tragedia, "hay dos versiones: una dice que se atascó algo en su garganta y otra que fue muerte súbita. Sé que el colegio y sus profesores, que están preparados para esto, le hicieron todos los masajes de reanimación. (Pero), a final de cuentas, falleció este chico de la escuela D-10", lamentó Vargas en entrevista con El Diario de Cooperativa.